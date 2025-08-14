20 Temmuz'da gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı sonrası binlerce aday büyük bir merakla Ösym'nin sonuç açıklamasını bekliyor. Başarı puanı ve sıralama bilgisi, Ösym'nin "Sonuçlar" sayfasında erişime açılacak. DGS ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacağını resmi olarak duyurdu. 20 Temmuz'da gerçekleştirilen sınava katılan yüz binlerce aday, emeklerinin karşılığını görmek için sabırsızlıkla sonuç ekranının açılmasını bekliyor. DGS, ön lisans mezunlarının lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri adına büyük önem taşıyor. Bu nedenle başarı puanı ve sıralama sonuçları, adayların tercih sürecini doğrudan etkileyecek kritik veriler arasında yer alıyor. Sonuçlar açıklandığında, adaylar Ösym'nin resmi "Sonuçlar" sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav puanlarını öğrenebilecek. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte, tercih sürecinin detayları da ÖSYM tarafından ilan edilecek.

DGS SONUÇLARINA NERDEN BAKILIR?

Adaylar, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına ulaşmak için T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi sonuç sorgulama sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresini kullanabileceklerdir. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden de sınav sonuçlarına kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlanabilecektir. ÖSYM, adaylara sınav sonuç belgelerini posta veya elektronik ortamda ayrı bir şekilde göndermemektedir. Bu nedenle, sınav sonuçlarının teyidi ve resmi bilgi edinme işlemi yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden yapılacaktır. İnternet sayfasında yayımlanan sonuç bilgileri, adaylar için resmi tebligat niteliği taşımakta olup, herhangi bir ek belgeye gerek kalmadan geçerlidir. Adayların, sonuçlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve ilgili duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir. Sonuçlarla ilgili yaşanabilecek sorunlarda veya itirazlarda, adayların ÖSYM'nin belirlediği usul ve süreçlere uygun şekilde hareket etmeleri gerekmektedir.

DGS PUAN HESAPLANMASI NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme puanları, adayların sınavda aldıkları sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) kullanılarak hesaplanır. Bu puanların yerleştirmede kullanılacak ağırlıkları ÖSYM tarafından belirlenen katsayılar doğrultusunda yapılır. Her adayın sayısal ve sözel standart puanları ile ÖBP'si, ilgili katsayılarla çarpılarak toplanır ve bu toplam adayın DGS puanını oluşturur. DGS puanının hesaplanabilmesi için adayların her iki testten de en az birer ham puan almaları gerekmektedir. Eğer adayın sayısal veya sözel testlerden herhangi birinden ham puanı yoksa, DGS puanı hesaplanmaz. Ayrıca, 2024 yılında bir yükseköğretim programına yerleşen adayların 2025 DGS'de kullanacakları ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. Benzer şekilde, 2025 yılında bir programa yerleşen adayların 2026 DGS'de kullanacakları ÖBP'leri de aynı katsayı ile değerlendirilecektir. Bu uygulama, önceki yıllarda yerleşen adaylar ile diğer adaylar arasında puanlama dengesini sağlamayı amaçlamaktadır.