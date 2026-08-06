Derya Bedavacı Duygulandırdı, Özcan Deniz Coşturdu

Akşamın ilk konseri duygusal şarkıları ve güçlü sahne yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Derya Bedavacı oldu. Bedavacı, sahnede kurduğu samimi bağ ve içten performansıyla dinleyicileri ilk andan itibaren içine çekerken arabesk ve pop tınılarını kendine özgü yorumuyla buluşturarak keyifli dakikalar yaşattı.

Festivalin ikinci konserinde usta yorumcu Özcan Deniz sahne aldı. Sevilen sanatçı, 5 Ağustos’taki İstanbul Festivali performansıyla yaz konser maratonuna güçlü bir başlangıç yaptı. Yaklaşık 35 senedir sahnelerde olan Özcan Deniz, hit şarkılarından oluşan geniş repertuvarı, sürpriz performansları, güçlü sesi ve yüksek sahne enerjisiyle Yenikapı Festival Park’ı dolduran binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Festivalin en çok konuşulan gecelerinden birine imza atan konser, sanatçının yaz boyunca devam edecek turnesinin de ilk büyük buluşması oldu.

İstanbul Festivali, 6 Ağustos’ta Sagopa Kajmer ve maNga, 7 Ağustos’ta Dolu Kadehi Ters Tut ve mor ve ötesi, 8 Ağustos’ta Tiësto konserleriyle devam edecek. Semicenk ile Yıldız Tilbe 9 Ağustos'ta, Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta, Hande Yener "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta, Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos'ta izleyicinin karşısına çıkacak. Festival kapsamında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan İstanbul Festivali sahnesi, yaklaşık 70 metre genişliği ve 28 metre yüksekliği, 1.300 metrekare LED ekran yüzeyi, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemiyle uluslararası konser standartlarında etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor.

İstanbul Festivali kapsamında Genç Sahne, canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltiyor. 3x3 Basketbol Alanı da turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor. Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen İstanbul Festivali, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.