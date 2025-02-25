DEPREM SON DAKİKA Deprem ne zaman oldu? Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi!
Ege Denizi ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 25 Şubat 2025 Salı günü gerçekleşen depremleri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, az önce deprem mi oldu? 25 Şubat İstanbul'da deprem hissedildi mi?
Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta şiddetli depremlerin devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 25 Şubat 2025 Salı günü itibarıyla yaşanan son depremleri listeleyerek vatandaşları bilgilendiriyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.