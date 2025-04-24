Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Deprem sonrası İstanbul'da risk ve hazırlık tartışılıyor!

Deprem sonrası İstanbul'da risk ve hazırlık tartışılıyor!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Üsküdar'da vatandaşlarla konuştuk. Çoğu deprem anında evindeydi. Bazıları hazırlıklı olduğunu belirtirken, 30-40 yıllık binalarda yaşayanlar da vardı. Bu durum, kentsel dönüşüm ve afet hazırlıklarını yeniden gündeme getirdi.

Dün İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem gündemin ilk sırasına oturmuş durumda. Depremin ardından Üsküdar'a giden ekibimiz, vatandaşlara deprem anındaki deneyimlerini ve hazırlıklarını sordu.

İstanbul, dün öğle saatlerinde 6,2 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Marmara Denizi olan deprem, sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde de büyük endişe yarattı. Afet bilinci, bireysel hazırlıklar ve kentsel dönüşüm konuları yeniden kamuoyunun öncelikli gündem maddesi haline geldi.

Depremin ertesi günü Üsküdar'da vatandaşlarla konuşan haber ekibimiz çarpıcı yanıtlarla karşılaştı. Görüştüğümüz vatandaşların büyük bir kısmı depreme evlerinde yakalandıklarını belirtti. Deprem anında birçok kişi panik yaşarken bazı vatandaşlar hazırlıklı olduklarını ifade etti. Deprem çantalarını hazır tutanlar, yeni ve depreme dayanıklı binalarda yaşadıklarını söyleyerek daha güvende hissettiklerini dile getirdi.

Ancak dikkat çeken bir diğer tablo ise hâlâ 30-40 yıllık binalarda oturan vatandaşların varlığıydı. Bu tür açıklamalar, kentsel dönüşüm sürecinin ne kadar ilerlediği ve riskli yapıların ne ölçüde dönüştürüldüğü sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Afet uzmanları, yaşanan bu depremin büyük İstanbul depreminin bir habercisi olabileceği yönünde uyarılarda bulunurken bireysel ve toplumsal hazırlıkların hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.