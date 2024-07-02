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DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan deprem hakkında bilgi verdi. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında detaylar paylaşıldı. Deprem sonrası vatandaşlar, deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu sorusuna yanıt arıyor.

Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli güncellenmektedir. Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin saatini, yerini, derinliğini ve şiddetini son depremler listesine bakarak kolayca görüntüleyebilirsiniz. Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ölçümlerine göre bugün 3.0 büyüklüğünün üzerinde bir deprem meydana gelmedi.

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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