DEPREM Mİ OLDU? 23 Nisan deprem İstanbul'da hissedildi mi? AFAD ve Kandilli son deprem listesi!

İstanbul'da deprem ne zaman oldu sorusu kadar, depremin büyüklüğü, hissedildiği bölgeler ve resmi açıklamalar da merak konusu oldu. İstanbul'da deprem ne zaman oldu sorusuna dair net bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklandı. İstanbul'da deprem meydana geldiğini hisseden vatandaşlar, "Deprem kaç şiddetinde oldu?" ve "İstanbul'da deprem merkez üssü neresi?" gibi sorularla internette yoğun bir arama gerçekleştirdi. Peki, 23 Nisan deprem İstanbul'da hissedildi mi? AFAD ve Kandilli son deprem listesi!

DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul Silivri açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 16 kilometre derinlikte meydana gelirken deprem çevre illerde hissedildi.

İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6.2 olarak ölçüldü.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.