Deprem için ne gibi önlemler alınabilir? Gece deprem olursa ne yapmalıyız?

Olası bir depremden sağ çıkabilmek için öncesinde bazı önlemler almış olmak gerekir. Bunun için evinveya işyerinin depreme dayanıklı olup olmadığını değerlendirmek için uzman bir mühendise danışılabilir. Gerekirse bina güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bir acil durum planı oluşturulmalı ve bu plan, deprem anında nerede buluşulacağını, iletişim bilgilerini ve acil durum çantasının içeriğini içermelidir.

DEPREMDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Depremden korunma yöntemleri, can ve mal güvenliğini sağlamak için oldukça önemlidir. İşte deprem anında alınabilecek bazı önlemler:

Bireysel ve Hane Halkı Korunma Yöntemleri:

Evinizi iyi tanıyın ve deprem anındaki güvenli hareket alanınızı keşfedin. Ailenizle birlikte hareket planınızı oluşturun.

Evinizin tehlikeli alanlarını (pencereler, duvara monteli olmayan yüksek mobilyalar, aynalar vb.) belirleyip deprem anında oralardan uzak durun.

İlkyardım esnasında yapılması gerekenleri öğrenin.

Ailenizle buluşma noktası belirleyin ve en uygun anda oraya gidin.

Aileniz için bilekte veya boyunda taşınabilen metal ve türevlerinden aksesuar hazırlayın ve kişisel bilgilerini not edin (kan grubu, kullanılan ilaçlar vb.).

Evinizin Güvenliği ve Depreme Hazırlanması:

Evinizin deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını derinlemesine araştırın ve yetkililerin izin vermediği alanlara yapılan imar izni olmayan evlerden kaçının.

Deprem bitiminde zarar görmeyen gaz, su ve elektrik hatlarının nasıl kapatılacağını öğrenin.

bitiminde zarar görmeyen gaz, su ve elektrik hatlarının nasıl kapatılacağını öğrenin. Acil durumlar için mutlaka önceden hazırlamış olduğunuz ve içinde, yiyecek, su, giyecek ve ilaçlarınızın bulunduğu ilk yardım çantasını en kolay ulaşabileceğiniz yerde bulundurun.

Kitaplık gibi yüksek mobilyalarınızı duvara veya döşemeye sabitleyin ve rafların üzerine koyulan tüm eşyaları zemine uygun montaj parçalarıyla sabitleyin.

Depremler öngörülemeyen doğal afetlerdir, ancak bu önlemlerle en az zararla kurtulmak mümkündür. Can güvenliği için bu yöntemleri uygulamak önemlidir.

GECE DEPREM OLURSA NE YAPMALIYIZ?

Gece deprem anında alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermek isterim. İşte dikkate almanız gereken bazı adımlar:

Korunma Pozisyonu Alın:

Deprem anında uyuyorsanız, hemen kapan-çök-tutun hareketini yapın. Bu, başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu malzeme (örneğin yastık veya kitap) ile korunmanız anlamına gelir.

anında uyuyorsanız, hemen kapan-çök-tutun hareketini yapın. Bu, başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu malzeme (örneğin yastık veya kitap) ile korunmanız anlamına gelir. Sarsıntı geçene kadar bekleyin ve güvenli bir yer bulun.

Yatak ve Eşyaları Düşmeye Karşı Güvence Altına Alın:

Yatağınızın üzerinden battaniye veya yastık alarak kendinizi koruyun.

Evinizde devrilebilecek eşyaları kapılara yakın yerlere koymayın. Bu, deprem sırasında dışarı çıkmak zorlaşabilir.

Kış Aylarında Kalın Kıyafetlerle Uyun:

Soğuk havalarda uyurken kalın kıyafetler giymeye özen gösterin.

Deprem Çantası Hazırlayın:

Acil durumlar için bir deprem çantanız olsun. Bu çanta, yatağınızın yanında bulunmalıdır.

Unutmayın ki her aile bireyi, evde, iş yerinde, apartmanda veya okulda afete hazırlık planları yapmalı ve bu planları düzenli olarak gözden geçirmelidir. Ayrıca, tatbikatlar yaparak nasıl davranılması gerektiğini öğrenmek önemlidir. Deprem anında sakin ve bilinçli hareket etmek hayati önem taşır.