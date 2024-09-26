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Deprem bölgesine eğitim desteği Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugünün (26 Eylül) kararları neler?

Deprem bölgesine eğitim desteği Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugünün (26 Eylül) kararları neler?
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Resmi Gazete'nin 26 Eylül 2024 tarihli kararlarında, deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği sağlanacağına dair karar yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararla, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda eğitim gören ve önceki yıllarda destek kapsamına alınan ancak öğrenim kademesini henüz tamamlamayan öğrencilere eğitim desteği sağlanacak.

Resmi Gazete 26 Eylül atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 26 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 26 Eylül 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

DEPREM BÖLGESİNE EĞİTİM DESTEĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği sağlanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde özel okullarda eğitim gören ve önceki yıllarda destek kapsamına alınan ancak öğrenim kademesini henüz tamamlamayan öğrenciler için eğitim desteği sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tebliğe göre, ilkokul düzeyindeki 2, 3, ve 4. sınıf öğrencilerine 24 bin 600 TL, ortaokulda 6, 7, ve 8. sınıflar ile ortaöğretimde 10, 11, ve 12. sınıflardaki öğrencilere ise 28 bin 800 TL tutarında eğitim desteği verilecek. Destek, her kademede okulun öğrenim süresi boyunca geçerli olacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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