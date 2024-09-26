Deprem bölgesine eğitim desteği Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugünün (26 Eylül) kararları neler?

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DEPREM BÖLGESİNE EĞİTİM DESTEĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği sağlanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde özel okullarda eğitim gören ve önceki yıllarda destek kapsamına alınan ancak öğrenim kademesini henüz tamamlamayan öğrenciler için eğitim desteği sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tebliğe göre, ilkokul düzeyindeki 2, 3, ve 4. sınıf öğrencilerine 24 bin 600 TL, ortaokulda 6, 7, ve 8. sınıflar ile ortaöğretimde 10, 11, ve 12. sınıflardaki öğrencilere ise 28 bin 800 TL tutarında eğitim desteği verilecek. Destek, her kademede okulun öğrenim süresi boyunca geçerli olacak.