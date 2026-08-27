Heykelleri, resim ve enstalasyon çalışmalarıyla yaşamının ilerleyen dönemlerinde dünyaca üne kavuşan Japon öncü sanatçı Yayoi Kusama 97 yaşında hayatını kaybetti. Kusama'nın şirketi, "Yayoi Kusama'nın 14 Ağustos 2026 tarihinde Tokyo'daki bir hastanede 97 yaşında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz" açıklamasını yaptı. "Puantiyeler Kraliçesi" olarak da anılan Kusama'nın sıradışı bir hayatı oldu. Onlarca yılını gönüllü olarak bir psikiyatri hastanesinde geçiren Kusama'nın parlak kırmızı peruğu ve sıra dışı puantiyeli kıyafetleri, ismiyle özdeşleşmişti.