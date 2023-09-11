Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın kiminle evlendiği ve eşinin kim olduğu gündemde. Deniz Çakır'ın eşi Bilgehan Baykal hakkında merak edilenler artıyor. Peki, Deniz Çakır kiminle evlendi, eşi kim? Deniz Çakır eşi Bilgehan Baykal kimdir? İşte detaylar...

Deniz Çakır'ın özel hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın eşi kim, kiminle evlendi merak konusu oldu. Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Deniz Çakır'ın eşi arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Deniz Çakır kiminle evlendi, eşi kim? Deniz Çakır eşi Bilgehan Baykal kimdir? Detaylar haberimizde...

DENİZ ÇAKIR EŞİ KİM, KİMİNLE EVLENDİ?

Başarılı oyuncu Deniz Çakır, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal ile nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu düğününde dantel işlemeli sade bir gelinlik tercih etti. Çiftin nikah şahitlerinin arasında ikiliyi tanıştırdığı ortaya çıkan Zuhal Olcay da yer aldı.

ÜNLÜ İSİMLER ŞAHİTLİK YAPTI

İstanbul'da düzenlenen 200 kişilik düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı. Kır düğünüyle mutluluğa "evet" diyecek olan çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı. Deniz Çakır'ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal'ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yaptı. Saçlarını yarım şekilde toplatan Deniz Çakır, dantel işlemeli uzun kollu bir gelinlik tercih etti. Topuklu ayakkabı yerine beyaz kovboy botu giyen Çakır, duvak kullanmayı tercih etmedi. Çakır ve Baykal aşkının mimarı olduğu ortaya çıkan Zuhal Olcay, düğünde de sahne aldı.