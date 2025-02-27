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DEM Parti İmralı heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ne zaman görüşecek?

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DEM Parti'nin İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunarak Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek üzere 27 Şubat 2025 tarihinde İmralı Adası'na gidecek. Peki, DEM Parti İmralı heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ne zaman görüşecek?

Öcalan'ın avukatları ve DEM Parti yetkilileri, uzun süredir görüşme taleplerinin kabul edilmesini bekliyordu. Geçmişte belirli aralıklarla yapılan İmralı ziyaretlerinin ardından, bu görüşmenin de yeni bir sürecin başlangıcı olabileceği konuşuluyor. Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleşirse, kamuoyuna nasıl bir mesaj verileceği tartışma konusu oldu. DEM Parti İmralı heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ne zaman görüşecek?

DEM PARTİ HEYETİ TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

DEM Parti İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek üzere 27 Şubat 2025 tarihinde İmralı Adası'na gidecek. Bu ziyaretin ardından Öcalan'ın, PKK'nın geleceğine dair önemli bir açıklama yapması bekleniyor.

Heyet, daha önce 28 Aralık 2024 ve 22 Ocak 2025 tarihlerinde Öcalan ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu görüşmeler, hükümetin PKK'nın silah bırakması yönündeki girişimleri kapsamında önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, heyetin başvurusunun Adalet Bakanlığı tarafından onaylandığını ve görüşmenin 27 Şubat'ta gerçekleşeceğini belirtti.

DEM Parti İmralı heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ne zaman görüşecek?

DEM PARTİ HEYETİNDE KİMLER YER ALACAK?

Heyette, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Öcalan'ın avukatı Erol'un da heyete katılmasıyla, Öcalan 6 yıl aradan sonra ilk kez bir avukatıyla görüşmüş olacak.

DEM Parti İmralı heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ne zaman görüşecek?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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