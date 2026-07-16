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DEM Parti heyetinden MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmeye ilişkin açıklama

DEM Parti heyetinden MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmeye ilişkin açıklama Haber Videosunu İzle
DEM Parti heyetinden MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmeye ilişkin açıklama
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DEM Parti İmralı heyetinden yapılan açıklamada, AK Parti heyeti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" kapsamında görüşmeler yapıldığı belirtilerek görüşmelerde sürecin mevcut aşaması ile yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesinin ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, heyetin İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la en kısa zamanda görüşme gerçekleştirmeyi hedeflediği de bildirildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından yayımladığı ortak rapor kapsamında, TBMM tatile girmeden çerçeve yasa çıkarılması konusundaki beklentiler sürüyor.

DÜN EFKAN ALA İLE BİR ARAYA GELDİLER

TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, dün akşam saatlerinde  AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya geldi ve süreçle ilgili değerlendirmede bulunarak çerçeve yasa konusunu ele aldı.

BAHÇELİ İLE 40 DAKİKA SÜREN KAPALI GÖRÜŞME

Buldan ve Sancar, çerçeve yasa kapsamında bugün ise MHP Genel Başkanı  Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

HEYETTEN AÇIKLAMA: FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK

Görüşme sonrasında DEM Parti İmralı heyetinden yapılan açıklamada "DEM Parti İmralı heyeti olarak, 15 Temmuz’da AK Parti heyetiyle ve 16 Temmuz’da da Sayın Devlet Bahçeli ile barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin gündemde yer alan konuları değerlendirmek üzere görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerde, sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması hususlarında fikir alışverişinde bulunduk. Bu doğrultudaki istişarelerimiz devam edecektir” denildi.

Ayrıca açıklamada temaslarının ardından heyetin, en kısa zamanda İmralı’ya giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflediği de belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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