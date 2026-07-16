Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Samsun'da polis operasyonunda, 7 aylık bebeklerinin bulunduğu arabanın altına gizlenmiş çantada 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirilen yabancı uyruklu çift tutuklandı.
Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda üzerinde 7 aylık bebeğin bulunduğu bebek arabasının altına gizlenmiş çantada 1 kilo 210 gram metamfetamin ile yakalanan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu karı-kocanın 7 aylık bebeklerinin bulunduğu bebek arabasının altına gizlenmiş kadın çantasının içinde 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Yanlarındaki 7 aylık bebekle aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıkları değerlendirilen M.A. (43) adlı kadın ile M.K.M.Ö. (56) adlı kocası gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN