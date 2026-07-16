Haberler

Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı

Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da polis operasyonunda, 7 aylık bebeklerinin bulunduğu arabanın altına gizlenmiş çantada 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirilen yabancı uyruklu çift tutuklandı.

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda üzerinde 7 aylık bebeğin bulunduğu bebek arabasının altına gizlenmiş çantada 1 kilo 210 gram metamfetamin ile yakalanan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu karı-kocanın 7 aylık bebeklerinin bulunduğu bebek arabasının altına gizlenmiş kadın çantasının içinde 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Yanlarındaki 7 aylık bebekle aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıkları değerlendirilen M.A. (43) adlı kadın ile M.K.M.Ö. (56) adlı kocası gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kozan'da bamya hasadı başladı, tarlada kilosu 150 TL

4 ay hasat bitmiyor, kilosu tarlada 150 TL
Camideki yardım kutusunu kırıp 100 bin TL çaldı

Yardım kutusundaki paranın miktarı daha ilginç
Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 779'a çıktı

Salgın kontrolden çıkıyor! 1000'e yakın çocuk hayatını kaybetti
Arjantin'in tartışmalı pankartına Londra'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir

Arjantin'in tartışmalı pankartına Londra'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti

Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

Kucağındaki bebeğinde de utanmadı! "Aile" imajını polis yemedi