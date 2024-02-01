DEM Parti Ankara adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 DEM Parti Ankara Belediye Başkan adayı kim?

Dem Parti Ankara adayı kim oldu? 2024 DEM Parti Ankara Belediye Başkan adayı kim? sorularına yanıt aranıyor. Yerel seçimler için geri sayım devam ederken, DEM Parti'nin özellikle Ankara'dan aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu olmuştu. DEM Parti Ankara Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş kimdir? DEM Parti Ankara Belediye Başkan adayı kim? Detaylar haberimizdedir…

DEM PARTİ ANKARA ADAYI KİM OLDU?

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Dem Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı herkes tarafından merak ediliyor. Bu konuda nihai kararını veren parti yetkililerinin eğer bir son dakika değişikliği yaşanmazsa hafta sonu İstanbul için Başak Demirtaş, Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın adını açıklayacak.

Meral Danış Beştaş

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ KİMDİR?

5 Nisan 1967 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Halkların Demokratik Partisi Adana milletvekili ve eş genel başkan yardımcısı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Baro yönetiminde görev aldı, kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı. AİHM'e götürülen hak ihlalleri davalarında avukatlık yaptı.

25 ve 26. Dönemlerde Adana, 27. Dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM'de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. HDP Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem Erzurum Milletvekili seçilmiştir. 31 Mart 2024 Yerel Seçinleri'nde DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.