İsrail saldırılarına hız kesmeden devam ederken birçok kişi soykırımı sosyal medya hesaplarından paylaşarak durdurmaya çalışıyor. Son günlerde yaşanan çocuk ölümlerinin ardından İsrail'e tepkiler daha da artarken bazı sanatçılar da sessizliğini bozarak paylaşım yaptı. Defne Samyeli katıldığı bir davette Filistin ile ilgili paylaşımlar hakkında yorumda bulundu. Peki, Defne Samyeli, Filistin ile ilgili ne söyledi? Defne Samyeli'nin çok konuşulacak sözleri!

DEFNE SAMYELİ, FİLİSTİN İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Bir markanın düzenlediği davete katılan Defne Samyeli, mekana girmeden önce Magazin Burada muhabiriyle sohbet etti. Samyeli, muhabirin " Refah'ta bir katliam yaşandı bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Bu sorunun da bu soruya verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları dinsin. Savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.' dedi.

SAMYELİ'YE SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Defne Samyeli sözlerinden dolayı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Samyeli için "Dinlerken midem bulandı" yorumu yapıldı.