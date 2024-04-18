Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 3 defineci hayatını kaybetti. Jandarma bölgede geniş çaplı çalışma ve araştırma başlatırken, AFAD ve JAK ekipleri de bölgeye sevk edildi. Define faciası! İznik define olayı ne? Define ararken kaç kişi hayatını kaybetti?

İZNİK DEFİNE OLAYI NE?

Bursa İznik'te uzun süredir definecilerin hedefinde olduğu öğrenilen 5 metrelik mağara içinde kaçak kazı sırasında göçük meydana geldi. Mağarada mahsur kalan 3 kişi hayatını kaybederken, AFAD ve jandarmanın bölgedeki çalışmaları sürüyor.

KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii'nde 3 arkadaşın bir mağarada kaçak kazı yaptığı sırada kayalar devrildi.

DEFİNE OLAYI NE?

Uzun süredir mağaranın definecilerin hedefinde olduğu ve dönem dönem kazılar yapıldığı iddia edildi. Yaklaşık 5 metrelik mağara içerisinde 3 definecinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin bölgedeki araştırmaları sürerken, cansız bedeni bulunan definecilerden birinin yanında yer alan hortum dikkatlerden kaçmadı.