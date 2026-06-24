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Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Muğla'nın Datça ilçesinde saat 11.25'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 8,39 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı verilere göre deprem, 24 Haziran 2026 tarihinde saat 11.25'te Akdeniz'de, Datça açıklarında meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 8.39 KİLOMETRE

Depremin yerin 8.39 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZLUK YOK

Depremin ardından yetkililerden ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin açıklama gelmedi. Bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

KANDİLLİ "5.1" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Sözer:

Datça açıklarına bak. ta giritte deprem

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