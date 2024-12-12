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Danla Bilic'in sevgilisi kim? Danla Bilic'in jokey sevgilisi kimdir, kaç yaşında?

Danla Bilic'in sevgilisi kim? Danla Bilic'in jokey sevgilisi kimdir, kaç yaşında?
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Danla Bilic'in sevgilisi kim? Ünlü fenomen Danla Bilic, daha önce "Türkiye'de erkek kalmadı, biz erkek olduk onlar kadın" sözleriyle gündeme gelmişti. Ardından, Danla Bilic yeni bir aşka yelken açtı. Peki, Danla Bilic'in jokey sevgilisi kimdir, kaç yaşında?

Başarılı fenomen Danla Bilic özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Danla Bilic'in sevgilisi kim? Danla Bilic'in jokey sevgilisi kimdir, kaç yaşında? soruları sık sık araştırılıyor. Danla Bilic'in yeni sevgilisi kim? Detaylar haberimizdedir…

DANLA BİLİC'İN SEVGİLİSİ KİM?

YouTube'da yayınladığı eğlenceli makyaj içerikleriyle tanınan ve özel hayatıyla magazin dünyasında sıkça gündeme gelen Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olmuştu. Programda, " Türkiye'de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar kadın" sözleriyle dikkat çeken Bilic, yeni bir aşka yelken açtı.

Danla Bilic'in sevgilisi kim? Danla Bilic'in jokey sevgilisi kimdir, kaç yaşında?

Gönlünü jokey Berk Çetin'e kaptıran ünlü fenomen, katıldığı bir üniversite etkinliğinde ilişkisi hakkında konuşarak, "Yeni bir ilişkim var. Kendisi yine sizlerle yaşıt sayılır," ifadelerini kullandı. Bilic, daha önce milli kaleci Doğan Alemdar ile ilişki yaşamıştı.

Danla Bilic'in sevgilisi kim? Danla Bilic'in jokey sevgilisi kimdir, kaç yaşında?

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir'dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Danla Bilic'in sevgilisi kim? Danla Bilic'in jokey sevgilisi kimdir, kaç yaşında?

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır. Danla Bilic şimdiler de ise Makyaj Avcıları adlı yarışma programında sosyal medya fenomenleri Kedi Mari ve Berk Yılmaz ile birlikte jüri üyeliği yapmaya hazırlanmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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