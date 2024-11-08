Danilo Şef'in dişi mi kırıldı, Danilo Şef'e ne oldu?

Masterchef CANLI izle! 2024 MasterChef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları araştırılıyor. Bugünkü bölümde Danilo Şef'in acı dolu anları kameraya yansıdı. Peki, Danilo Şef'in dişi mi kırıldı, Danilo Şef'e ne oldu?

DANİLO ŞEF'İN DİŞİ Mİ KIRILDI?

Danilo Şef yeni bölüm fragmanına yansıyan görüntülerde önündeki üründen ısırık aldığı ve acı içinde kaldığı görülüyor. Aldığı lokmayı ağzındna çıkaran Danilo Şef, dişini tuttu ve salık ekibinin gelmesini bekledi.

SAĞLIK EKİBİ: KIRILDI

Danio Şef'emüdahele eden sağlık ekibi "Kırıldı" diyerek uarıda bulunuyor. DaniloŞef'in sağlık durumu bu akşam belli olacak.

İşte o anlar: