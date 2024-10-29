CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! 29 Ekim Atatürk sözleri, şiirleri ve mesajları…

Bugün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 101. yılına özel kutlama mesajları, bu anlamlı günü sosyal medyada paylaşmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin tarihinde yeni bir sayfa açıldı. 29 Ekim Atatürk sözleri, şiirleri ve mesajları…

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

"Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz."

"Nice 101 yıllara! Cumhuriyet coşkumuz hiç eksilmesin."

"Cumhuriyet, özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesidir. Bayramımız kutlu olsun!"

"Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in ışığında nice yarınlara!"

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYETLE İLGİLİ SÖZLERİ NELER?

"Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz."

"Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister."

"Cumhuriyet, ahlaki fazilete dayanan bir yönetimdir."

"Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizsiniz."

"Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun!"

"Bir milletin uyanışı, Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun!"

"Cumhuriyet; hürriyet, birlik ve beraberliktir. Bayramımız kutlu olsun!"

"Cumhuriyetimizin yeni yaşı hepimize umut ve mutluluk getirsin!"

KISA CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

1. Cumhuriyet

Ey büyük Atatürk,

Açtığın yolda ilerleyen,

Senin eserini yücelten,

Gençlik huzurunda!

2. Bayramımız

Cumhuriyet bayramı,

Bir başka güzeldir vatanımda,

Coşkuyla doludur kalbimiz,

Kutlu olsun bayramımız!

29 Ekim

Cumhuriyet Türküsü

Cumhuriyet bir ağaçtır,

Dalları sonsuzluğa uzanır,

Kökleri derinlerde,

Toprağımızla sarılır.

ANLAMLI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

"Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun! Bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesi olan bu bayramda, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz."

"Cumhuriyet, aziz milletimizin bağımsızlık nişanesidir. Bu büyük bayram coşkusu hepimize kutlu olsun!"

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızın emaneti olan Cumhuriyet, ilelebet var olsun! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

"Cumhuriyet, fikirleri hür, vicdanı hür nesiller ister. Nice 101. yıllara!"