CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2024! Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri neler?

Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024 ve sözleri araştırılırken Atatürk'ün 29 Ekim için söylediği sözler merak ediliyor. 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet, Türkiye'nin yönetim şeklinde büyük bir dönüşüm sağlamış ve halkın kendi iradesiyle yönetimde söz sahibi olmasının kapılarını aralamıştır. Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri neler? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2024!

Cumhuriyet; özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin en güzel ifadesidir.

Cumhuriyet; milletin kendi kaderini tayin etmesidir.

En büyük bayramdır Cumhuriyet!

Atalarımızdan devraldığımız bu kutsal mirasla nice yıllar yaşamak dileğiyle… Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Bu özel günde Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı değerleri kutluyor, nice 29 Ekimler diliyoruz.

Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun! Bağımsızlık meşalesini ilelebet taşıyacak olan nesillere nice 29 Ekimler!

Cumhuriyetin emanetçisi gençlerimizle geleceğe umutla bakıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Özgür, eşit ve onurlu bir yaşam sunan Cumhuriyetimizi coşkuyla selamlıyoruz. Nice 29 Ekimlere!

Türkiye Cumhuriyeti 'nin teminatı olan bu özel günü yürekten kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

'nin teminatı olan bu özel günü yürekten kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! Bu değerli mirası yüceltmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

ATATÜRK 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SÖZLERİ NELER?

"Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir."

"Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

"Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."

"Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir."

"Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır."

"Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister."

CUMHURİYET BAYRAMI SÖZLERİ

101 yıldır süren bu büyük bayram, sonsuza dek devam edecek. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

Bu onurlu mirası yüceltmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun!

Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetimizi gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktaracağız. 29 Ekim kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetle…