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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek tarihi 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde Beştepe'deki diplomasi trafiğini hızlandırdı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk olarak komşu ülke Bulgaristan'ın Başbakanı Rumen Radev'i kabul ederek sınır güvenliği ve stratejik ortaklıkları ele aldı. Bu görüşmenin hemen ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul eden Erdoğan, zirve öncesi ittifakın geleceğini ve küresel güvenlik dosyalarını masaya yatırdı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
  • Görüşmede ittifakın geleceği, bölgesel güvenlik ve Ankara'daki NATO zirvesi ele alındı.
  • Erdoğan, Rutte ile görüşmeden önce Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan tarihi 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde mesaisini Beştepe'de yoğunlaştırdı. Dünya liderlerinin Ankara'ya ayak basacağı dev zirveye saatler kala Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, kritik küresel ve bölgesel diplomatik kabullere sahne oluyor.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Külliye'deki diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri saat 18.00'de başladı. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Zirvenin hemen öncesinde gerçekleşen bu baş başa görüşmede, ittifakın geleceği, bölgesel güvenlik mimarisi ve Ankara'daki zirve takviminin detayları masaya yatırıldı.

ÖNCESİNDE BULGARİSTAN BAŞBAKANI RADEV İLE DE GÖRÜŞTÜ 

Beştepe'deki hareketlilik Rutte kabulüyle sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile olan randevusundan hemen önce, komşu ülke Bulgaristan'ın Başbakanı Rumen Radev ile de Külliye'de bir araya geldi. İki ülke arasındaki sınır güvenliği, stratejik iş birlikleri ve NATO bünyesindeki ortaklıkların ele alındığı bu ikili temasın ardından Erdoğan, Rutte'yi ağırlayarak zirve öncesi Türkiye'nin kararlılık mesajlarını müttefiklerine doğrudan iletmiş oldu.

Kaynak: Haberler.com
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