Erdoğan'la ilgili sözleri nedeniyle CHP lideri Özel'e bir soruşturma daha

Erdoğan'la ilgili sözleri nedeniyle CHP lideri Özel'e bir soruşturma daha
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ümraniye mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kullandığı ifadelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Özel hakkında savcılık soruşturma başlattı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından re'sen soruşturma başlattı.
  • Soruşturma, Özel'in Ümraniye'deki bir mitingde yaptığı konuşmada yargı mensuplarını hedef alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözler nedeniyle açıldı.

Partisinin İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yargı mensuplarını hedef alan sözleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi.

ÖZEL HAKKINDA RE'SEN SORUŞTURMA

Başsavcılık, Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret "ve Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur"

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

gavur memlekete ülkesini şikayet parti başkanından ne olur ki senin partinin belediyeleri esnaflara kan kusturuyor hiç biriniz duymuyonuz ama ülkenin baş belası parti

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme237
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

bu gıdısle secım fılan olmayacak çünkü muhalefet kalmayacak onuda hapıse dıkarlarsa

Yorum Beğen138
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Muhalefet hiç olmadıki . zaten yoktu.

yanıt42
yanıt49
Haber YorumlarıBlackened:

Niye? Oy verecek tek muhalefet partisi CHP mi?

yanıt6
yanıt4
Haber Yorumlarıözgür demir:

Bütün muhalefet içeri girecek bu gidişle maalesef zayıf olan muhalefet artık yok olma tehlikesi altında

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Böylesi şamşamel bir muhalif anlayış dünyada başka yerde olmadı. üzülme bişey değişmez.

yanıt17
yanıt16
Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Sn genel başkanın sonuna kadar yanındayız. İktidara gelsin bakalım bu savcılar yediği içtiği neymiş görecek tüm ülke

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Bunlar bırak koyun gütmeyi kediye bile bakamaz ülke mi yönetecek

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
