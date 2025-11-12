Haberler

Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Güncelleme:
20 askerimizin şehit olduğu C-130 kargo uçağının düşmesine ilişkin Gürcistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, uçağın düşmesine neden olabilecek herhangi bir patlama veya dış müdahale izine rastlanmadığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin Gürcistanlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 Türk Hava Kuvvetleri personeli şehit oldu.
  • Uçağın karakutusu bulundu ve 19 şehidin naaşına ulaşıldı.
  • Gürcistan İçişleri Bakanlığı ön inceleme sonuçlarında uçakta patlama veya dış etki izine rastlanmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KAZA KIRIM ÇALIŞMALARI VE SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gürcistan'da düşen ve 2 askerimizin şehit olduğu askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede Gürcistan'ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu işbirliği için Kavelaşvili'ye teşekkür etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehitler için taziye dileklerini iletti.

20 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken düşen askeri kargo uçağında 20 Türk Hava Kuvvetleri personeli şehit oldu. Olay tüm Türkiye'de büyük üzüntü yarattı. Kazaya ilişkin ortak soruşturma Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan makamları koordinasyonunda devam ediyor.

İLK RAPOR AÇIKLANDI: TEKNİK ARIZA ŞÜPHESİ ÖNE ÇIKIYOR

Kargo uçağının düşmesiyle ilgili ilk rapor da açıklandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ön inceleme sonuçlarında uçakta patlama veya dış etki izine rastlanmadığı bildirildi. Tiflis merkezli kaynaklara göre, uçağın düşme nedenine ilişkin yapılan ilk tespitler, teknik bir arıza ihtimalini güçlendiriyor. Gürcistan ve Türkiye'den uzman ekiplerin bölgede ortak incelemeleri sürerken, kazaya ilişkin kesin raporun kara kutu verilerinin analizinden sonra açıklanacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KARAKUTU BULUNDU

Öte yandan, olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uçağımızın karakutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZ A-400M UÇAĞIMIZ İLE ÜLKEMİZE GETİRİLECEK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Uluslararası
