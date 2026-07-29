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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Gornik Zabrze'yi elerse...

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Gornik Zabrze'yi elerse...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Avusturya ekibi Sturm Graz'la eşleşecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'yle deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, Polonya ekibini saf dışı bırakması halinde 3. turda rakibi belli oldu.

İskoçya ekibi Hearts'i ilk maçta evinde 4-0 yenen Sturm Graz, rövanş karşılaşmasında da konuk olduğu Tynecastle Park'ta 2-0'lık skorla kazanarak 3. tura yükseldi.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ STRUM GRAZ

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmayı kendi sahasında yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

Kaynak: Haberler.com
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