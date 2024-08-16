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Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? Maymun çiçeği hastalığı nasıl korunur?

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Maymun çiçeği virüsünden çiçek aşısı korur mu ve maymun çiçeği hastalığından nasıl korunulur soruları sık sık araştırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada acil durum ilan etti. Peki, Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? Maymun çiçeği hastalığı nasıl korunur?

Maymun çiçeği hastalığı nasıl korunur? Afrika'yı etkisi altına alan ve şimdiye dek 524 insanın ölümüne neden olan 'Maymun Çiçeği Virüsü' (M çiçeği virüsü/Mpox) sebebiyle küresel çapta acil durum ilan edildi. Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir ve nasıl korunulur merak ediliyor. Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşır? Detaylar haberimizdedir…

ÇİÇEK AŞISI MAYMUN ÇİÇEĞİNDEN KORUR MU?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, maymun çiçeği virüsünün (Mpox) 2022'deki ilk salgında ölüm oranının yüzde 1'in altındayken şu anda yüzde 5 civarlarına yükseldiğini bildirdi. Prof. Dr. Yavuz, 1980'li yıllarda çiçek hastalığının sona ermesiyle ülkemizde kullanılmayan çiçek aşısının yeniden ülkeye getirilmesi gerektiğini söyledi. 1980 öncesinde doğanlar ve çiçek aşısı olanların virüse karşı daha dayanıklı olduğunu belirten Yavuz, bir pandemi durumunun söz konusu olmadığını ancak vatandaşlara gerekli önlemleri almaları uyarısında bulundu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIYOR?

  • Uzun süreli yakın temas ile birlikte solunum damlacıklarının yayılması (hapşırma)
  • Yatak örtüsü, bez, battaniye veya kişisel eşyalara temas
  • Yüz yüze konuşma esnasında yakın nefes alışverişine maruz kalma
  • Ten teması (dokunma, cinsel ilişki, öpüşme)
  • Hayvanların salyaları, çırmalaması, ısırması ve virüse sahip hayvanın etinin yenmesi

Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? Maymun çiçeği hastalığı nasıl korunur?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeği virüsü (Mpox) ile ilgili en merak edilen soruların başında ise virüsün yaygın belirtilerinin neler olduğu. DSÖ'nün acil durum ilan etmesinin ardından milyarlarca insan için en önemli konuların başında gelen maymun çiçeği virüsünün en bilindik belirtisi vücutta oluşan kabarcıklar.

  • Ateş
  • Yüzde, ağız içinde; el, ayak, göğüs, genital bölge, anüste sivilce veya kabarcığa benzer döküntü.
  • Halsizlik, baş ve sırt ağrısı
  • Öksürük, burun tıkanlığı (solunum yolu problemleri)
  • Üşüme ve titreme
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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