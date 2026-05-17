CHP'li Ağbaba'dan sızdırılan mesajlara tepki: Kendi ödediğim paradan algı yaratılıyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, eski şoförü Gökhan Cumalı’nın tutuklandığı soruşturma kapsamında basına sızdırılan WhatsApp yazışmalarına sert tepki gösterdi. Yazışmaların çarpıtılarak bir algı operasyonu yürütüldüğünü savunan Ağbaba, yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Sabah gazetesinde yer alan ve tutuklu bulunan şoförü Gökhan Cumalı ile arasındaki para hareketliliğini içeren iddialara yanıt veren CHP’li Veli Ağbaba, yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Söz konusu mesajların gizlilik kararı olan bir dosyadan hukuksuzca sızdırıldığını belirten Ağbaba, iddiaların merkezindeki diyaloglara tek tek açıklık getirdi.

"YURT DIŞI SEYAHATİMİN PARASIYDI"

Yayınlanan mesajlarda geçen "çantadaki paranın eksik olması" ve otoparktaki buluşma iddialarına değinen Ağbaba, olayın arka planını şu sözlerle özetledi:

"Gizlilik olan bir dosyadan hukuksuzca servis edilen mesajlara bakıldığında, kendisini 16 Ocak’ta beni almak üzere otoparka çağırdığım görülmektedir. Yine yazışmalarda kendisine, ailemle 4 Ağustos’ta yurt dışına gideceğim için çantama koyduğum paranın eksik olduğunu sorduğum görülmektedir. Yurt dışı seyahatimiz tüm resmi kayıtlarda sabittir."

"SEÇİM KAMPANYAM İÇİN ÖDEDİĞİM PARAYI ALGI YAPTILAR"

Mesajlardaki para transferi iddialarının aslında kendi harcamaları olduğunu vurgulayan Malatya Milletvekili, paranın kaynağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Diğer konu, Mart 2024’te, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğum dönemde seçim kampanyam için yapmış olduğum çeşitli ödemelerdir. Yani bana gelen değil, benim gönderdiğim bir para vardır. Kendi kampanyamla ilgili kendi ödediğim tutardan bile bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır."

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Açıklamasının sonunda bu durumun hem kendisine hem de Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine yönelik organize bir saldırı olduğunu ifade eden Veli Ağbaba, hukuki sürecin takipçisi olacağını belirtti:

"Devlete emanet olan bu içeriklerin nasıl ahlaksızca servis edildiğini biliyoruz. Bunlarla ilgili tarihe not düşmek ve gelecekte yargı önünde hesaplaşmak üzere gerekli tüm hukuki haklarımı kullanacağım. Bu iftiraları servis edenlerin de yayanların da hukuken sonuna kadar takipçisi olacağım."