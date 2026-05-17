Haberler

Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü

Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amerikalı ünlü oyuncu ve dövüşçü Gina Carano, Amerikalı eski profesyonel güreşçi Ronda Rousey ile yaptığı dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdiğini açıkladı.

  • Ronda Rousey, Gina Carano'yu 17 saniyede kol kilidiyle yendi.
  • Gina Carano, Ronda Rousey ile dövüşmek için 1,5 yılda 45 kilo verdi.
  • Maç, Netflix'te canlı yayınlanan ilk MMA etkinliğiydi.

Amerikalı dövüşçü ve oyuncu Gina Carano,  Amerikalı eski profesyonel güreşçi Ronda Rousey ile MMA'de karşı karşıya geldi.

RAKİBİNİ 17 SANİYEDE YENDİ

Cumartesi gecesi Intuit Dome’da yapılan karşılaşma, iki efsane ismin yıllar sonra aynı kafeste buluşması nedeniyle büyük ilgi gördü. Netflix’te canlı yayınlanan ilk MMA etkinliği olma özelliği taşıyan organizasyonda Rousey, eski günlerini hatırlatan baskın bir performans sergiledi. Maçın başlamasıyla birlikte Rousey hiç vakit kaybetmeden Carano’nun üzerine gitti. Rakibini 17 saniyede yere alan 39 yaşındaki eski UFC şampiyonu, hızla pozisyon aldı ve kariyeri boyunca birçok maçta zafer getiren kol kilidini uygulayarak maçı kazandı. 

MAÇ İÇİN 1,5 YILDA 45 KİLO VERDİ 

Gina Carano, maç sonunda Ronda Rousey ile yaptığı dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdiğini açıkladı. Canlı yayında konuşan Carano, ''1,5 yılda 45 kilo verdim. Bunu söylemek bile zor ama her hafta çok ağır çalıştım. Bu kilo bir gecede gitmedi. Eğer Ronda Rousey ile dövüşme hedefim olmasaydı, bunu başaramazdım.'' dedi. 

İşte Gina Carano'nun son hali:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı

Ortalık bir anda karıştı! Yabancı uyruklu şahsın yaptığına bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NEC Nijmegen'den tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular

Tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu

ABD ve İran restleşti! İki taraf da masaya 5 şart koydu
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı

Sen bu hallere nasıl düştün?
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan

Eşi ve çocuklarını öne sürdü, tahliyesini istedi

Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi

Fener taraftarının ölüp bittiği golcü için harekete geçti
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo