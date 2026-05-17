Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor
Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçları oynanıyor. Küme düşme hattında yer alan Antalyaspor, Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Kasımpaşa, zorlu rakipleri karşısında 3 puan alarak ligde kalmayı hedefliyor. Ligde daha önce Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un küme düşmeleri kesinleşmişti.
CANLI SKOR:
- Kasımpaşa 0-0 Galatasaray
- Fenerbahçe 0-0 Eyüpspor
- Trabzonspor 0-0 Gençlerbirliği
- Antalyaspor 0-0 Kocaelispor
CANLI PUAN DURUMU:
- 13. Eyüpspor (32 Puan)
- 14. Kasımpaşa (32 Puan)
- 15. Gençlerbirliği (31 Puan)
- 16. Fatih Karagümrük (30 Puan) [Küme düştü]
- 17. Kayserispor (30 Puan) [Küme düştü]
- 18. Antalyaspor (29 Puan)