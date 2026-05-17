Kuraklıkla anılan Karapınar'da yağışlar için şükür duası

Türkiye'nin en kurak bölgelerinden biri olan Konya'nın Karapınar ilçesinde yüzlerce vatandaş, son dönemde etkili olan bereketli yağışların ardından şükür duasına çıktı. Bir araya gelen yüzlerce vatandaş, okunan Kur'an-ı Kerim'i, ilahileri dinledi, dualar etti ve hep birlikte şükür namazı kıldı. Şükür duasının ardından katılımcılara geleneksel ikramlar yapıldı.

YÜZLERCE VATANDAŞ KATILDI

Yassıca Mevkii'nde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, okunan Kur'an-ı Kerim'i, ilahileri dinledi, dualar etti ve hep birlikte şükür namazı kıldı. Şükür duasının ardından katılımcılara geleneksel ikramlar yapıldı. Etkinliğe Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da katıldı.

“SUYU İSRAF ETMEMELİ VE İDARELİ KULLANMALIYIZ"

Din görevlisi Mustafa Kabakçı, yaptığı konuşmada "Hayatımızın bereketli olmasını istiyorsak, Rabbimizin rızasına uygun ameller işlemeliyiz. Suyu israf etmemeli ve idareli kullanmalıyız" ifadelerini kullandı. Din görevlisi Sezer Taşdemir de vaazında toplumsal barışa ve kardeşliğe dikkat çekti.

Vatandaşlar da yağmurun bereketini şükürle karşıladıklarını, bu tür etkinliklerin hem manevi hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve yağan rahmete şükrettiklerini söylediler. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

yıllardır şabanın dalga geçtiği herşey oluyor ülkede.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

