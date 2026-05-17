52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi
TFF 3. Lig'de play-off final müsabakasında 52 Orduspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek Nesine 2. Lig'e yükseldi.
ORDUSPOR FK GERİDEN GELİP KAZANDI
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ayvalıkgücü Belediyespor 1-0 önde tamamlasa da 52 Orduspor FK, 68 ve 80. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
2. LİG'E YÜKSELEN TARAF ORDUSPOR FK
Bu sonucun ardından 52 Orduspor FK önümüzdeki sezon Nesine 2. Lig'de oynamaya hak kazandı. Daha önce İnegöl Kafkas Spor Kulübü, 12 Bingölspor, Sebat Gençlikspor, Kütahyaspor ve Çorluspor 1947 de 2. Lig'e yükselmeyi garantilemişti.