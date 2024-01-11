CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

Zonguldak Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Zonguldak'ta merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda 6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

CHP ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR 2024?

Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde yeni il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre Zonguldak Belediye Başkan adayıTahsin Erdem oldu.

CHP ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TAHSİN ERDEM KİMDİR?

1964 yılında Zonguldak'ta doğan Tahsin Erdem, eğitim hayatına Zonguldak'ta başladı. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, İktisadi ve İdari Programlar Muhasebe bölümünden mezun oldu. Siyasi kariyerine Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile adım atan Erdem, Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda sekreterlik ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Belediye Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği gibi önemli görevlerde bulundu. 2019 yılında Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı'na seçilen Tahsin Erdem, 30 yıldan uzun süredir Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Vahap Seçer

15 İLDEKİ ADAYLAR