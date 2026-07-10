CHP Niğde İl Başkanlığı’nda yeni yönetim polis eşliğinde geldi, binaya sokulmadı

CHP Niğde İl Teşkilatı'nda sular durulmuyor. Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Niğde İl Başkanlığı görevine Teyfik Caymaz'ı atamasının ardından parti binasında tansiyon yükseldi. Görevi devralmak üzere polis koruması eşliğinde il başkanlığı binasına giden Caymaz ve beraberindeki yeni yönetim heyeti, mevcut seçilmiş yönetim ve partililerin sert direnişiyle karşılaştı.

POLİS EŞLİĞİNDE GELDİLER

Seçimle göreve gelen mevcut il yönetimi ve destekçileri, genel merkez tarafından atanan "kayyum" heyetinin binaya girmesine kesin bir dille izin vermedi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi ve arbede riskinin oluşması üzerine, olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemlerine rağmen geri adım atmayan seçilmiş yönetim binayı terk etmedi. Yaşanan bu kararlı direniş karşısında Teyfik Caymaz ve ekibi, il binasına giremeden bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Yaşanan tartışmada tarafların birbirine "Hain", "Asıl hain sensin" diye seslendiği ve zaman zaman küfürleşmeler olduğu duyuldu.