Charlie Kirk kimdir? Charlie Kirk'ü kim öldürdü, neden öldürdü?

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın yakın destekçilerinden ve tanınmış siyasi yorumcu Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde gerçekleşen bir etkinlikte silahlı saldırıya hedef oldu. Olayın ardından kamuoyunda Kirk'in hayatı ve kariyeri hakkında yoğun bir merak oluştu. Genç yaşına rağmen siyasi arenada etkili bir figür haline gelen Kirk, muhafazakar görüşleriyle biliniyor ve özellikle gençlere yönelik politik söylemleriyle dikkat çekiyordu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CHARLİE KİRK KİMDİR?

Charles James Kirk (14 Ekim 1993 – 10 Eylül 2025), Amerikalı sağcı siyasi aktivist, yazar ve medya kişiliğiydi. 2012 yılında muhafazakar örgüt Turning Point USA'nın (TPUSA) kurucularından biri olarak öne çıktı ve uzun yıllar örgütün genel müdürlüğünü yürüttü. Ayrıca Turning Point Action (TPAction) genel müdürü ve Ulusal Politika Konseyi (CNP) üyesiydi. Washington Post, Kirk'ü son dönemlerde "sağ kanadın en etkili ve önde gelen seslerinden biri" olarak tanımladı.

Illinois eyaletinin Arlington Heights ve Prospect Heights banliyölerinde doğup büyüyen Kirk, lise yıllarında aktif siyasi çalışmalara başladı. Cumhuriyetçi senatör adayı Mark Kirk'ü destekledi (aralarında akrabalık ilişkisi yoktur). Harper College'da kısa bir süre eğitim aldıktan sonra, Tea Party hareketinden Bill Montgomery'nin etkisiyle tam zamanlı siyasi aktivizme yöneldi. 2012'de Foster Friess gibi muhafazakar bağışçıların desteğiyle hızla büyüyen TPUSA'yı kurdu.

Kirk'in yönetimindeki Turning Point, muhafazakar görüşlere karşı çıkan akademisyenlerin hedef alındığı Profesör İzleme Listesi ve Okul Yönetim Kurulu İzleme Listesi gibi uygulamalarla dikkat çekti. Bu girişimler eleştirmenler tarafından modern McCarthyizm olarak yorumlandı. 2019'da ise siyasi savunuculuk kolu Turning Point Action'ı kurdu; ayrıca Rob McCoy ile birlikte dini muhafazakar toplulukları harekete geçirmeyi amaçlayan Turning Point Faith'i başlattı.

Kirk, The Charlie Kirk Show adlı radyo programını da sundu. Donald Trump'ın yakın müttefiklerinden biri olarak, özellikle silah kontrolü, kürtaj karşıtlığı, LGBTQ haklarına muhalefet, 1964 Sivil Haklar Yasası ve Martin Luther King Jr. hakkında tartışmalı açıklamaları, Hıristiyan milliyetçiliğini desteklemesi, COVID-19 hakkında yaydığı yanlış bilgiler ve 2020 seçimlerinde seçim sahtekarlığı iddialarını gündeme getirmesiyle eleştirildi. Ayrıca Büyük Değişim (Great Reset) komplo teorilerini savunması tartışmalara yol açtı.

Eylül 2025'te Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir TPUSA etkinliğinde konuşma yaparken 31 yaşında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Bu trajik olay uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu ve kınandı.

CHARLİE KİRK'ÜN EĞİTİM HAYATI!

Charles James Kirk, 14 Ekim 1993'te Illinois'in Chicago banliyösü Arlington Heights'ta dünyaya geldi ve yakınındaki Prospect Heights'ta büyüdü. Annesi ruh sağlığı danışmanı, babası ise mimarlıkla uğraşmaktaydı. Genç yaşlardan itibaren Amerika İzci Örgütü'nde aktif olan Kirk, Kartal İzci rütbesine ulaşarak liderlik becerilerini erken yaşta geliştirdi. 2010 yılında Wheeling Lisesi'nde öğrenim görürken, Illinois Cumhuriyetçi senatör adayı Mark Kirk'ün (akraba değiller) kampanyasında gönüllü olarak görev aldı.

Son sınıfta okulundaki kurabiye fiyatlarının artmasına karşı başlattığı kampanya ile dikkat çekti. Aynı dönemde, lise ders kitaplarında liberal bir önyargı olduğunu iddia eden bir makale kaleme aldı; bu yazı sayesinde Fox Business kanalında konuk olarak yer aldı. Kirk, Chicago yakınlarındaki Harper College'a başladı, ancak herhangi bir diploma veya sertifika almadan eğitimini yarıda bıraktı.

Benedictine Üniversitesi'nde gerçekleşen "Gençlik Güçlendirme Günü" etkinliğinde, kendisinden 50 yaş büyük olan ve Çay Partisi'nin desteklediği milletvekili adayı Bill Montgomery ile tanıştı. Montgomery, Kirk'ü tam zamanlı siyasi aktivizme yönlendirdi. Bu süreçte, liberal gruplara karşı bir taban örgütü olarak faaliyet gösterecek Turning Point USA'yı (TPUSA) kurdu. 2012 yılında düzenlenen Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de ise, önemli bir Cumhuriyetçi bağışçı olan Foster Friess ile tanıştı ve onu örgütün finansmanına ikna etti.

CHARLİE KİRK'Ü KİM ÖLDÜRDÜ?

Suikastin detayları gün yüzüne çıkmış olsa da, saldırganın kimliği henüz belirlenemedi ve FBI ile Utah polisi tarafından arama çalışmaları devam ediyor.

CHARLİE KİRK NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

CHARLİE KİRK NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Saldırganın kalabalığın içinde değil, binanın çatısında bulunduğu belirlendi. Keskin nişancı tüfeğiyle çatıya çıkarak ateş ettiği anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Balistik uzmanları, suikast atışının nispeten kolay bir açıdan ve uzun namlulu bir tüfek kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtti. Suikastin yöntemine dair detaylar gün yüzüne çıkmış olsa da, saldırganın kimliği ve Kirk'i hedef alma nedeni hâlâ gizemini koruyor. FBI ve Utah polisi, zanlıyı yakalamak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor ve saldırganın izini sürmeye devam ediyor.