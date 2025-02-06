Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
İstanbul Mısır Çarşısı'nda bir restoranda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Mısır Çarşısı'nda korkutan yangın
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz

Cemre ne zaman düşer 2025? Cemre düştüğü nasıl anlaşılır?

Cemre ne zaman düşer 2025? Cemre düştüğü nasıl anlaşılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Cemre ne zaman düşer?' sorusu, baharın gelişini müjdeleyen doğa olaylarını takip edenler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Peki, 2025'te cemre ne zaman düşecek? Cemre düştüğünü nasıl anlarız? İşte detaylar…

Halk inanışına göre ilk olarak havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşen cemre, ani hava değişimleri ile birlikte sosyal medyada gündem oldu. Peki, baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve hava sıcaklıklarının artmasına neden olan cemre ne zaman düşecek, etkileri nelerdir? Cemre düştüğü nasıl anlaşılır? İşte, merak edilenler…

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2025?

Cemre, halk arasında baharın müjdecisi olarak kabul edilir ve her yıl Şubat ayının sonu ile Mart ayının başlarında sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer. 2025 yılında cemre tarihleri şu şekildedir:

  • Birinci cemre (Havaya): 19-20 Şubat 2025
  • İkinci cemre (Suya): 26-27 Şubat 2025
  • Üçüncü cemre (Toprağa): 5-6 Mart 2025

Cemre ne zaman düşer 2025? Cemre düştüğü nasıl anlaşılır?Cemre ne zaman düşer 2025

Bu tarihler, Anadolu'da yüzyıllardır gözlemlenen bir halk geleneği olarak kabul edilir ve doğanın uyanışını temsil eder.

Cemre ne zaman düşer 2025? Cemre düştüğü nasıl anlaşılır?Cemre ne zaman düşer 2025

CEMRE DÜŞTÜĞÜ NASIL ANLAŞILIR?

Cemrenin düşmesi, sıcaklıkların artmasıyla hissedilir. İşte cemrenin düştüğünü gösteren belirtiler:

  • Havaya düşen cemrenin ardından hava sıcaklıklarında belirgin bir artış gözlemlenir. Güneşin daha fazla kendini göstermesiyle birlikte kışın etkisi azalır.
  • Suya düşen cemre de ise akarsular, göller ve denizlerdeki suyun sıcaklığı artmaya başlar. Buzlanma ve su yüzeyindeki don olayları azalır.
  • Toprağa düşen cemre ile toprak ısınmaya başlar ve tarım faaliyetleri için uygun hale gelir. Ağaçlar tomurcuklanır, çiçekler açmaya başlar.

Cemre ne zaman düşer 2025? Cemre düştüğü nasıl anlaşılır?Cemre düştüğü nasıl anlaşılır

Cemrenin düşmesiyle birlikte doğada gözle görülür ve bahar mevsimi kendini hissettirmeye başlar.

Cemre ne zaman düşer 2025? Cemre düştüğü nasıl anlaşılır?Cemre

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
img

Mısır Çarşısı'nda korkutan yangın
img

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
Yeni transferden kötü haber! Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu

Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.