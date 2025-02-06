Cemre ne zaman düşer 2025? Cemre düştüğü nasıl anlaşılır?

Halk inanışına göre ilk olarak havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşen cemre, ani hava değişimleri ile birlikte sosyal medyada gündem oldu. Peki, baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve hava sıcaklıklarının artmasına neden olan cemre ne zaman düşecek, etkileri nelerdir? Cemre düştüğü nasıl anlaşılır? İşte, merak edilenler…

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2025?

Cemre, halk arasında baharın müjdecisi olarak kabul edilir ve her yıl Şubat ayının sonu ile Mart ayının başlarında sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer. 2025 yılında cemre tarihleri şu şekildedir:

Birinci cemre (Havaya): 19-20 Şubat 2025

İkinci cemre (Suya): 26-27 Şubat 2025

Üçüncü cemre (Toprağa): 5-6 Mart 2025

Cemre ne zaman düşer 2025

Bu tarihler, Anadolu'da yüzyıllardır gözlemlenen bir halk geleneği olarak kabul edilir ve doğanın uyanışını temsil eder.

Cemre ne zaman düşer 2025

CEMRE DÜŞTÜĞÜ NASIL ANLAŞILIR?

Cemrenin düşmesi, sıcaklıkların artmasıyla hissedilir. İşte cemrenin düştüğünü gösteren belirtiler:

Havaya düşen cemrenin ardından hava sıcaklıklarında belirgin bir artış gözlemlenir. Güneşin daha fazla kendini göstermesiyle birlikte kışın etkisi azalır.

Suya düşen cemre de ise akarsular, göller ve denizlerdeki suyun sıcaklığı artmaya başlar. Buzlanma ve su yüzeyindeki don olayları azalır.

Toprağa düşen cemre ile toprak ısınmaya başlar ve tarım faaliyetleri için uygun hale gelir. Ağaçlar tomurcuklanır, çiçekler açmaya başlar.

Cemre düştüğü nasıl anlaşılır

Cemrenin düşmesiyle birlikte doğada gözle görülür ve bahar mevsimi kendini hissettirmeye başlar.

Cemre