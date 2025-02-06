Cemre ne zaman düşer 2025? Cemre düştüğü nasıl anlaşılır?
'Cemre ne zaman düşer?' sorusu, baharın gelişini müjdeleyen doğa olaylarını takip edenler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Peki, 2025'te cemre ne zaman düşecek? Cemre düştüğünü nasıl anlarız? İşte detaylar…
Halk inanışına göre ilk olarak havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşen cemre, ani hava değişimleri ile birlikte sosyal medyada gündem oldu. Peki, baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve hava sıcaklıklarının artmasına neden olan cemre ne zaman düşecek, etkileri nelerdir? Cemre düştüğü nasıl anlaşılır? İşte, merak edilenler…
CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2025?
Cemre, halk arasında baharın müjdecisi olarak kabul edilir ve her yıl Şubat ayının sonu ile Mart ayının başlarında sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer. 2025 yılında cemre tarihleri şu şekildedir:
- Birinci cemre (Havaya): 19-20 Şubat 2025
- İkinci cemre (Suya): 26-27 Şubat 2025
- Üçüncü cemre (Toprağa): 5-6 Mart 2025
Bu tarihler, Anadolu'da yüzyıllardır gözlemlenen bir halk geleneği olarak kabul edilir ve doğanın uyanışını temsil eder.
CEMRE DÜŞTÜĞÜ NASIL ANLAŞILIR?
Cemrenin düşmesi, sıcaklıkların artmasıyla hissedilir. İşte cemrenin düştüğünü gösteren belirtiler:
- Havaya düşen cemrenin ardından hava sıcaklıklarında belirgin bir artış gözlemlenir. Güneşin daha fazla kendini göstermesiyle birlikte kışın etkisi azalır.
- Suya düşen cemre de ise akarsular, göller ve denizlerdeki suyun sıcaklığı artmaya başlar. Buzlanma ve su yüzeyindeki don olayları azalır.
- Toprağa düşen cemre ile toprak ısınmaya başlar ve tarım faaliyetleri için uygun hale gelir. Ağaçlar tomurcuklanır, çiçekler açmaya başlar.
Cemrenin düşmesiyle birlikte doğada gözle görülür ve bahar mevsimi kendini hissettirmeye başlar.