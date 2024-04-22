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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir?

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ayrılık sebepleri merak konusu oldu. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Serenay Sarıkaya'yla bir dönem aşk yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla eski sevgilisi Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünülmüştü. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı?

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir? soruları gündeme geliyor. Son günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünülen ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir? Detaylar haberimizdedir...

SERENAY İLE CEM YILMAZ FOTOĞRAF OLAYI NEDİR?

Serenay Sarıkaya'yla bir dönem aşk yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla eski sevgilisi Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünülmüştü. Yılmaz bu kez de ısırılmış Acıbadem kurabiyesi fotoğrafı paylaştı. Yılmaz'ın bu paylaşımı da gönderme olarak algılanınca ünlü komedyen adeta çileden çıktı.

Sosyal medyadan sık sık tarif ve spor paylaşımlarında bulunan Necla Karahalil'le aşk yaşayan Cem Yılmaz, "GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri" gecesindeki dekolteli elbisesiyle gündem olan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünüldü. Ayrık gözleriyle tanınan İngiliz komedyen Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşan Yılmaz'ın, Sarıkaya'nın "göğüslerine gönderme" yaptığı düşünüldü.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir?

CEM YILMAZ SERENAY SARIKAYA'YA GÖNDERME Mİ YAPTI?

Eski sevgilisine gönderme yaptığı düşünülen Cem Yılmaz, kendisine yönelik tepkilerin artmasından sonra bir gözünde görme kaybı olduğu için böyle bir paylaşım yaptığını söyledi. Sarıkaya'nın ise şaşı pozu ile paylaştığı fotoğraf, Cem Yılmaz'a misilleme olarak algılandı.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir?

ISIRILMIŞ KURABİYE FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Ünlü komedyenin son olarak yaptığı paylaşım da tepki çekti. "Acıbadem'deyim ama iyiyim, küçük mutluluklar" notuyla ısırılmış Acıbadem kurabiyesi paylaşan Cem Yılmaz'ın yeniden Sarıkaya'ya gönderme olarak düşünüldü.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir?

SOSYAL MEDYADAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere bu kez X hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürdü. Yılmaz, "Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var." dedi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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