Cem Karaca filminin konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu merak ediliyor. Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi ne zaman çıkacak ve hangi tarihte yayınlanacağı araştırılıyor. Dün akşam düzenlenen Cem Karaca'nın Gözyaşları filmini gala gösteriminde hologram teknolojisiyle Cem Karaca konseri gerçekleştirildi. Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi ne zaman çıkacak? Cem Karaca filminin konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

26 Ocak Cuma günü vizyona girecek olan Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına katılan isimler, 20 yıl sonra sahnede sanatçıyı görünce duygusal anlar yaşandı. Alkış tufanının koptuğu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hologramla yapılan konser için "Olağanüstüydü, çıtayı yükseltti" ve "Bu değerlere sahip çıkalım" denildi.

CEM KARACA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Cem Karaca'nın Gözyaşları, 8 Şubat 2004'te aramızdan ayrılan Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın, 'Tamirci Çırağı', 'Namus Belası', 'Bu Son Olsun', 'Resimdeki Gözyaşları' gibi birçok unutulmaz esere imza atan hayatını anlatan bir belgeseldir. Cem Karaca'nın müzik kariyeri ve özel hayatının derinliklerine inen yapımda, elli sekiz yıl boyunca yaşadığı büyük başarılar, çatışmalar, aşklar ve hayatın iniş çıkışları detaylı bir şekilde ele alınıyor.

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ OYUNCU KADROSU KİMLER?