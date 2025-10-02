Celal Şengör kimdir? Celal Şengör İstanbul'da hissedilen depremi ile ilgili açıklama yaptı mı?

Tekirdağ'da meydana gelen depremin ardından kamuoyunda en çok merak edilen isimlerden biri de Prof. Dr. Celal Şengör oldu. Deprem konusundaki çıkışları ve bilimsel açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Şengör'ün, yaşanan sarsıntıya dair yorumları araştırılıyor. Vatandaşlar hem depremin etkilerini hem de uzman görüşlerini yakından takip ederken, "Celal Şengör kimdir, hangi alanda uzmandır, akademik geçmişi nedir?" gibi sorular sıklıkla gündeme geliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Celal Şengör, Türkiye'nin ve dünya jeoloji literatürünün önde gelen bilim insanlarından biridir. 24 Mart 1955 tarihinde İstanbul'da doğmuş, genç yaşlarından itibaren bilim ve yerbilimleriyle derin bir bağ kurmuştur. Robert Koleji'ni bitirdikten sonra ABD'de State University of New York at Albany'de jeoloji eğitimi almış, burada yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlamıştır.

Akademik kariyerine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlayan Şengör, zamanla ulusal ve uluslararası birçok bilim kurumunda görev almış, yerbilimleri, jeotektonik hareketler ve deprem araştırmaları alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

CELAL ŞENGÖR KAÇ YAŞINDA?

24 Mart 1955 doğumlu olan Celal Şengör, 2025 itibarıyla 70 yaşındadır. Yıllar içinde biriktirdiği bilgi birikimi ve akademik tecrübeyle, bilim camiasında saygın bir konumda yer almaktadır.

CELAL ŞENGÖR NERELİ?

Celal Şengör, doğduğu şehir olan İstanbul'ludur. Hem doğum yeri hem de eğitim ve akademik yaşamının büyük kısmını İstanbul'da geçirmiştir.

CELAL ŞENGÖR NE İŞ YAPIYOR?

Prof. Dr. Celal Şengör, jeoloji ve yerbilimleri alanında uzman bir akademisyen ve bilim insanıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde jeoloji bilim dalında öğretim üyeliği yapmış, araştırmalar yürütmüş ve fikir liderliği konumunda yer almıştır.

Yerbilimleri odaklı makaleler, kitaplar yayınlamış; jeotektonik hareketler, Anadolu'nun yerbilimsel yapısı ve deprem riski gibi temalarda araştırmalar yapıp analizler sunmuştur.

Ayrıca, bilimsel ödüller kazanmış, uluslararası bilimsel topluluklarla iş birliği içinde çalışmış ve halkı bilgilendirme amaçlı değerlendirme ve açıklamalarda bulunarak toplumun yerbilimleri farkındalığına katkı sağlamıştır.

CELAL ŞENGÖR TEKİRDAĞ DEPREMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Prof. Dr. Celal Şengör, 2 Ekim 2025 tarihinde Tekirdağ merkezli meydana gelen depremle ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kamuoyunun yakından takip ettiği deprem sonrası, Şengör'ün değerlendirmeleri merakla bekleniyor. Açıklama yaptığı takdirde, resmi kaynaklar ve basın aracılığıyla paylaşılacak bilgileri haber sitemizden güncel olarak takip edebilirsiniz.