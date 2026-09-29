Tam 60 suçtan aranıyordu! Bu kez kaçamadı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde mala zarar verme, tefecilik ve silahla tehdit gibi 60 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.N. (42), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

TAM 60 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada, 60 ayrı suçtan aranan M.Ş.N.'nin Selçuk'ta saklandığı adresi tespit etti.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, belirlenen adrese dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan M.Ş.N.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı