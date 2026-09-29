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İstanbul merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheliye işlem başlatıldı

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İstanbul merkezli 12 ilde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonda 30 şüpheliye işlem başlatıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu.

İstanbul merkezli 12 ilde yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheliye yönelik işlem başlatıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yılları arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis isimli 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet verdiği belirlenen 30 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin söz konusu sitelerde yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yılları arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

12 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 12 ilde belirlenen 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, faaliyetlerin yürütüldüğü ofis olarak kullanılan adreslerde arama yapıldı. Aramalarda bahis sitelerine ait çok sayıda sunucu şifresi, sözde çağrı merkezi görevi yapan personelin müşterilere okuduğu hazır metinler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Hesaplara bloke işlemi uygulandı

Soruşturma kapsamında 30 şüpheliye ait 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanına bloke işlemi uygulandı. Operasyon kapsamında şüphelilere yönelik adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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