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"Bizi kim alabilir?" dedi, sonu kötü oldu

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'Bizi kim alabilir?' dedi, sonu kötü oldu
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MHK'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'un operasyondan bir gün önce yaptığı paylaşım dikkat çekti. Karadoruk'un paylaşımında kullandığı müzikte yer alan “Bizi kim alabilir?” sözleri, gözaltı işleminin ardından yeniden gündeme geldi.

Türk futbolunu sarsan “Hakemler Dosyası” soruşturmasında dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden Ferdi Karadoruk'un, operasyondan bir gün önce yaptığı paylaşımda kullandığı müzik gündem oldu.

PAYLAŞIMINDA "BİZİ KİM ALABİLİR?" SÖZLERİ

Karadoruk'un paylaşımında tercih ettiği müzikte “Bizi kim alabilir?” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Paylaşımın operasyondan yalnızca bir gün önce yapılması ise dikkat çekti.

ERTESİ GÜN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Ferdi Karadoruk da gözaltına alındı. Karadoruk'un gözaltına alınmasından bir gün önce yaptığı paylaşımda kullandığı müziğin sözleri, operasyonun ardından dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Öyle konuşmayın . Alırlar,alırlar . Gerekçe mi yok

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