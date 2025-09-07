Çarpıntı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekran serüvenine kısa süre kala "Çarpıntı", paylaşılan yeni fragmanıyla izleyicide merak ve heyecanı doruğa çıkardı. Reyhan'ın kızını kaybettikten sonra içine düştüğü büyük acıyı haykırışlarıyla dile getirdiği sahneler yürekleri burkarken, Aslı'nın annesine yönelttiği sert çıkış tansiyonu zirveye taşıyor. Fragmanın finalinde Aslı'nın Reyhan'a sarılması ise iki karakter arasında duygusal bir bağ kurulduğunu gözler önüne seriyor.

ÇARPINTI DİZİSİNİN KONUSU

"Çarpıntı", kalp yetmezliği nedeniyle hayata tutunmaya çalışan Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) dramatik yolculuğunu merkeze alıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına yetiştirirken hem ekonomik sıkıntılarla hem de duygusal zorluklarla mücadele eden güçlü bir figür olarak öne çıkıyor. Dizi, Aslı'nın nakil sonrası değişen hayatını, aileler arasında yaşanan çatışmaları ve sürpriz şekilde doğan aşkları ele alıyor.

Dizi, gerçek bir hikayeden esinlenmemiş, ancak kalp yetmezliği, organ nakli ve sosyal sınıf farkları gibi gerçekçi temaları ustalıkla işliyor.

ÇARPINTI İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dizinin ilk bölümünde kalp nakli bekleyen Aslı, annesi Hülya ve kardeşleri Sezin ile Murat'la birlikte sakin bir hayat sürmektedir. Ancak sevgilisinin annesi Sevim'in ağır sözleri Aslı'yı derinden etkiler ve rahatsızlanmasına yol açar. Aynı saatlerde, zengin ve tanınmış Alkan ailesinin kızı Melike, geçirdiği trajik kaza sonucunda hayatını kaybeder. Özellikle annesi Reyhan için bu kayıp tarifsiz bir yıkım olur.

Aslı, hastanede gözlerini açtığında Melike'nin kalbi sayesinde yeniden yaşam bulur. Reyhan, kızının kalbini taşıyan Aslı'ya sahip çıkarken; Hülya, bu kalbin Alkan ailesinden gelmesini bir fırsat olarak görür. Bu durum anne-kız arasında gerginlik yaratır. Ailenin oğlu Aras ise başlangıçta Aslı'ya soğuk yaklaşsa da zamanla bu mesafe yerini farklı bir yakınlığa bırakır.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Dizide usta ve genç isimlerin buluştuğu geniş bir ekip yer alıyor. Kadroda Deniz Çakır, Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş bulunuyor.