Çankırı'da deprem mi oldu? Son Dakika Çankırı'daki deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

3 Kasım sabahında Çankırı'da yerin birkaç kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı kısa süreli endişeye yol açtı. Yetkililer, depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklarken herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇANKIRI'DA DEPREM Mİ OLDU?

3 Kasım 2025 sabahında Çankırı merkezinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Afad'ın paylaştığı verilere göre sabahın erken saatlerinde, özellikle kent merkezinde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Vatandaşlar tarafından hafif düzeyde hissedilen deprem, bazı bölgelerde cam ve kapıların sallanmasına yol açtı.

Panik yaratacak bir durum yaşanmadı ancak deprem, bölge halkı arasında kısa süreli bir endişeye neden oldu. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle olağan olduğunu belirtiyor.

ÇANKIRI'DAKİ DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Deprem, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 08:38:40'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde gerçekleştiği için birçok kişi sarsıntıyı evlerinde ya da işe gitmeye hazırlanırken hissetti. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Çankırı'nın Merkez ilçesi olduğu ve sarsıntının çevre ilçe ve köylerde de hafif şekilde hissedildiği bildirildi.

Sarsıntının süresi kısa olmasına rağmen, sosyal medyada birçok vatandaş depremi hissettiklerini paylaşarak günün erken saatlerinde gündemin odağı haline getirdi.

ÇANKIRI'DAKİ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin ilk verilerine göre deprem 3,5 büyüklüğünde (Ml) olarak ölçüldü. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen bu sarsıntı, küçük ölçekli olmasına rağmen yüzeye yakın gerçekleştiği için merkez çevresinde daha net hissedildi. Uzmanlar, 3,5 büyüklüğündeki depremlerin genellikle yapısal hasara yol açmadığını ancak bölgedeki fay hareketliliğinin devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Bu tür küçük depremler, yer kabuğundaki enerji boşalmasının doğal bir parçası olarak değerlendiriliyor.