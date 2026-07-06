CHP Batman İl Başkalığının tahrip edildiği ortaya çıktı
CHP Batman İl Başkanlığına atanan Yılmaz Özkanat, göreve başladıktan sonra parti binasında büyük tahribat olduğunu tespit etti. Onarım çalışmalarının kısa sürede başlayacağı bildirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Batman İl Başkanlığına atanan Yılmaz Özkanat'ın göreve başlamasının ardından parti binasının tahrip edildiği ortaya çıktı.
CHP Batman İl Başkanlığı görevine getirilen Yılmaz Özkanat, göreve başlamasının ardından il başkanlığı binasında incelemelerde bulundu. Özkanat ve beraberindekiler, binadaki tahribatı gözler önüne serdi. Binada onarım çalışmalarına kısa sürede başlanılacağı bildirildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı