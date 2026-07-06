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İstanbul Adalet Sarayı'nda hırsızlık zanlısı intihar etti

İstanbul Adalet Sarayı'nda hırsızlık zanlısı intihar etti
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İstanbul Adalet Sarayı'nda hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen H.T., kelepçeli halde işlemleri yapılırken 6. kattaki blok boşluğundan atlayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen hırsızlık zanlısı, 6'ncı kattan atlayarak intihar etti.

İddiaya göre, olay öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen H.T. (52), kelepçeli halde işlemleri yapıldığı sırada 6'ncı kattaki blok boşluğundan kendisini aşağı bıraktı. İhbar üzerine olay yerine adliye içerisindeki görevli sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde metrelerce yükseklikten zemine düşen H.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından adliyede güvenlik önlemleri artırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

"Ailemle görüşmek istemiyorum"

H.T.'nin ifade işlemleri sırasında düzenlenen tutanağa "Ailemle görüşmek istemiyorum" şeklinde not düştüğü öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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