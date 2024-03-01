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ÇAKIR Seyir Füzesi özellikleri nedir? ÇAKIR Seyir Füzesi atış testi yapıldı mı?

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Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testi yapıldı mı ve ÇAKIR Seyir Füzesi özellikleri nedir merak ediliyor. Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Peki, ÇAKIR Seyir Füzesi özellikleri nedir? ÇAKIR Seyir Füzesi atış testi yapıldı mı?

ÇAKIR Seyir Füzesi özellikleri nedir? ÇAKIR Seyir Füzesi atış testi yapıldı mı? soruları gündeme geliyor. Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA) yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. ÇAKIR Seyir Füzesi özellikleri nedir? Detaylar haberimizdedir…

ÇAKIR SEYİR FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

ROKETSAN'ın geliştirdiği Çakır Füzesinde Kale Arge firması tarafından geliştirilen Kale KTJ-1750 Turbojet Motoru'nu kullanılacaktır. 2021 yılında geliştirilme faaliyetleri başlayan Kale KTJ-1750 motorunun test faaliyetleri 30 Haziran 2022 tarihinde başlamıştır. Kale KTJ-1750 Turbojet Motoru, 202 mm çapa sahiptir ve 1750 Newton itki üretebilmesi beklenmektedir.

Teknik Özellikler

  • Uzunluk: 3,3 m
  • Güçlendirici ile uzunluk: 4,1 m
  • Çap: 275 mm
  • Ağırlık: 275 kg
  • Savaş başlığı: 70 kg
  • Menzil: 150+ km
  • Seyir hızı: 0,85 Mach
  • Motor: Kale Arge KTJ-1750 Turbojet

Versiyonlar

Çakır; kızılötesi, radyo frekanslı veya hibrit harp başlıklı birçok varyantta sunulacağı ve tüm platformlardan yani gemilerden fırlatılacağı için bir silah ailesidir.[9]

  • Çakır CR, Seyir füzesi
  • Çakır AS, Gemisavar füzesi
  • Çakır LIR, Elektronik Harp
  • Çakır SW, Sürü davranışı

ÇAKIR Seyir Füzesi özellikleri nedir? ÇAKIR Seyir Füzesi atış testi yapıldı mı?

ÇAKIR SEYİR FÜZESİ ATIŞ TESTİ YAPILDI MI?

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA) yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

HEDEFİ TAM ON İKİDEN VURDU

Bayraktar AKINCI, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır seyir füzesi ile gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden 29 Şubat 2024 Perşembe günü kanat altında Çakır füzesi ile havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop'a yol aldı. Bayraktar AKINCI'nın Sinop Atış Alanı'nda 100 kilometre uzaktan ateşlediği Çakır Seyir Füzesi, Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Atış testinde 800 km/s sürate ulaşan Çakır'ın hedefini vurduğu anlar büyük heyecanla takip edildi.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Havacılığının Altın Çağı... Bayraktar #AKINCI, Roketsan'ın geliştirdiği Milli seyir füzesi ÇAKIR'a entegre edilen arayıcı başlık ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı" ifadelerine yer verdi.

ÇAKIR Seyir Füzesi özellikleri nedir? ÇAKIR Seyir Füzesi atış testi yapıldı mı?

EN BÜYÜK İHRACAT ANLAŞMASI

Azerbaycan envanterine giren Bayraktar AKINCI TİHA'nın 9 Şubat'ta gerçekleştirdiği ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte izledi. Suudi Arabistan Krallığı ile geçen yıl yapılan ihracat ve iş birliği anlaşması, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferde yaptığı en büyük ihracat anlaşması oldu.

ÇAKIR Seyir Füzesi özellikleri nedir? ÇAKIR Seyir Füzesi atış testi yapıldı mı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Selçuk Bayraktar Roketsan Savunma Gündem Teknoloji Dünya Haberler

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