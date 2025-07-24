Büşra Zararsız kimdir?

Doğal ve sade makyaj sanatçılığını şekillendiren yeni keşiflerin öncülüğünü üstlenerek daha iyi bir konseptin standartlarını oluşturmak için gelişen Büşra Zararsız Makeup Hair Studio 2018 yılında kurulmuştur.

"VURGU TEK BİR NOKTADA VERİLMELİDİR"

Güzellik sektöründe 15 yılı aşkın tecrübesiyle marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 2010 yılından itibaren, Yurt dışı ve yurt içibirçok ünlü makyaj sanatçılarından özel eğitimler almaya başlayarak güzellik sektörüne adımlarını atmıştır. "Sadelik her zaman tercihimdir, vurgu tek bir noktada verilmelidir"' diyen Büşra Zararsız felsefesini bu noktada ilerletir. Her geçen gün doğallığın ve sadeliğin güzelliğinden esinlenerek kendisine kattığı tecrübe ilehizmet vermektedir. Doğadan aldığı tonlarla renk paletini şekillendirir ve bunun kendisine ilham olduğuna inanır.

ÜNLÜ SANATÇILARA DA HİZMET VERİYOR

Büşra Zararsız, her kadının kendine özgü cazibesine ve kişisel tarzlarına uygun kişiselleştirilmiş görünümler yaratabilir. Büşra zararsız, makyajın bir ruhu olduğuna inanır. Ruhun makyaja yansıması onun için kaçınılmaz bir bütündür.

Büşra Zararsız Makeup Hair Studio birçok ünlü sanatçılara hizmet vermiştir .

Kişiye özgü saç, makyaj, ve kaş tasarlar.

Kişilerin günlük yaşantılarından esinlenerek, farklılık ve doğallığın vereceği yansımalarla bireysel taleplerini değerlendirerek yüz ve saç anatomisine uygun olarak tasarlanır.