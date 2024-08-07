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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mudanya, Gemlik, Harmancık 7-8 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ Mudanya, Gemlik, Harmancık su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Ağustos su kesintisi saatleri...

7 AĞUSTOS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

KURŞUNLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2024 00:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2024 23:50

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Gemlik Ilcesi Kursunlu ve Gencali (Kumsaz Mevki Dahil) Mahalleleri, Mudanya Ilcesi Altintas Mahallesi (Çamlibel Bölgesi ve Kizilay Mudanya Genclik ve Saglik Kampi Dahil) ve Güzelyali Burgaz Mahallesinin Altin Kum ve Adalet konaklari civarinda, 07.08.2024 tarihi 00.10-23.50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir.Tedbirli olunmasi rica olunur

KesimTarihi: 06/08/2024 00:10

HARMANCIK SU KESİNTİSİ

MERKEZ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/08/2024 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2024 18:00

Aciklama: Harmancık İlçesi Panayır ve 4 Eylül caddelerinde içmesuyu altyapı çalışmaları kapsamında 07.08.2024 tarihinde saat 18:00 kadar su kesintisi yapılacaktır

MUDANYA SU KESİNTİSİ

ALTINTAŞ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2024 00:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2024 23:50

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Gemlik Ilcesi Kursunlu ve Gencali (Kumsaz Mevki Dahil) Mahalleleri, Mudanya Ilcesi Altintas Mahallesi (Çamlibel Bölgesi ve Kizilay Mudanya Genclik ve Saglik Kampi Dahil) ve Güzelyali Burgaz Mahallesinin Altin Kum ve Adalet konaklari civarinda, 07.08.2024 tarihi 00.10-23.50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir.Tedbirli olunmasi rica olunur

KesimTarihi: 06/08/2024 00:10

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