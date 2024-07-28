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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa 28-29 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Temmuz su kesintisi saatleri!

28 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 20.07.2024-20.08.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 19/07/2024 16:30

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DEMİRCİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Demirci Mahallesi ve civarinda 11.07.2024-11.08.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 11/07/2024 09:00

KAYAPA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ IÇMESUYU DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA NILÜFER ILÇESI KAYAPA MAHALLESI, 30 AGUSTOS ZAFER MAHALLESI, KAYAPA ORGANIZE SANAYI BÖLGESI VE CIVARINDA 25.07.2024-25.08.2024 TARIHLERI ARASINDA 09:00 - 18:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

KesimTarihi: 25/07/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

KOĞUKÇINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/07/2024 20:15

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/07/2024 22:15

Aciklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C3_ D06 Alt Bölgesinde Bulunan, Koğukçınar Mahallesi 16. Ay Sokak ve civarı arıza nedeniyle 27.07.2024 tarihinde 20:15 ile 22:15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 27/07/2024 20:15

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