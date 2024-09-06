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BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Eylül Fatih, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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BUSKİ Fatih, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Eylül su kesintisi saatleri!

8 EYLÜL BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İNEGÖL SU KESİNTSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/09/2024 16:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ KANALIZASYON DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA INEGÖL ILÇESI FATIH MAHALLESI 1. SANAYI CADDESI VE CIVARINDA 22.08.2024 - 20.09.2024 TARIHLERI ARASINDA 10:00 - 16:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

KesimTarihi: 22/08/2024 10:00

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 28.08.2024-28.09.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 28/08/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi ,Umut sokak, Bülbül sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen sokak ve civarında 30.08.2024 - 28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KesimTarihi: 30/08/2024 09:00

KAYAPA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 30.08.2024-28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KesimTarihi: 30/08/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

KAYIHAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/09/2024 15:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/09/2024 17:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi Kayıhan Mahallesi Ünlü Caddesi ve civarında arıza nedeniyle 06.09.2024 tarihlerinde 15:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 06/09/2024 15:30

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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